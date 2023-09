Un fraude extendido en TikTok ocasiona un desembolso de 1.500 M€

Aunque todos sabemos que las redes sociales pueden entrañar algún peligro por la desinformación que suele reinar, no siempre solemos darle importancia. Lo mismo habrán pensado más de 56.000 australianos que han sido partícipes de un fraude a la Oficina de Impuestos de Australia por un vídeo que vieron en TikTok.

"Ingrese una gran cantidad de dinero, fácil y en solo dos minutos". Así comenzaba el vídeo que ha hecho perder más de 1.500 millones de dólares a Australia. Y consistía en un formulario para obtener hasta 50.000 dólares por reclamar reembolsos del impuesto sobre servicios del país, conocido como GST.

El fraude de los 1.500 M€ con penas de prisión

Este fraude se extendió como la pólvora en TikTok. Lo explicaban hasta reconocidos influencers en sus perfiles. Tan solo había que presentar una declaración de actividad comercial ficticia con el número del país para poder obtener en reembolso del GST.

Después registraban negocios que no existían y conseguían acceder a este dinero. Con este método, Australia calcula que algún estafador ha logrado hacerse con más de 20.000 dólares. Pero, si no se hubiera viralizado el fraude, no habrían detectado esta anomalía con el impuesto.

Una vez descubierto, todas las personas que han llevado a cabo esta operación podrían sufrir graves consecuencias. Según la legislación australiana, podría conllevar incluso pena de prisión. Así que todos ellos serán juzgados acorde a la cantidad de dinero que consiguieron estafar.

De hecho, ya se conoce un caso en el que un contribuyente fue condenado a siete años y seis meses de cárcel por haber intentado defraudar al país.