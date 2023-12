Un nuevo dialecto inglés calcado al castellano nace en EEUU

Inglés nivel intermedio. Uno de los mayores 'truquitos' de millones de españoles cuando se les pregunta por su manejo del idioma de Shakespeare. A este 'clásico' de las entrevistas de trabajo podrían encontrarle solución quienes apenas se manejan con el inglés.

Según adelanta una publicación de English World-Wide, en el sur de Florida está surgiendo un nuevo dialecto inglés basado en el castellano, tal y como acreditan investigadores de la Universidad Internacional de Florida.

Este nuevo producto lingüístico marca una transposición de estructuras y usos del castellano al inglés, que basa sus raíces en la emigración latina, especialmente cubana, en un estado que lleva multitud de años recibiendo población de otros rincones y mezclando español e inglés.

En Florida se está viviendo un proceso de 'calco' de expresiones y estructuras habituales en el castellano que las que no disponía el inglés o que se formulaban de otra manera, sin necesidad de recurrir a las palabras literales 'españolas'.

Sí hay, apunta la investigación citada por 20 Minutos, "calcos léxicos literales", y pone varios ejemplos. Expresiones como 'bajarse del coche', que en inglés era get out of the car, aquí se convierte en get down from the car. Idéntico caso el de 'casarse con'; para los anglófonos se dice married to, pero ahora pasa a ser married with.

Estos procesos no sólo afectan a la población inmigrante, detalla la universidad, sino que ya forma parte del día a día de los nacidos en Miami y alrededores, que han adoptado esos calcos y esas transposiciones hacia un nuevo dialecto.