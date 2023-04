'The Sun' descubre el "código secreto" que tienen los españoles para referirse a los británicos

El popular diario británico The Sun ha dedicado un reportaje para hablar del supuesto "código secreto" que tienen los españoles para referirse a los turistas británicos: la palabra guiri.

El rotativo titula el texto de una forma bien llamativa: "El nombre secreto que los españoles tienen para los británicos en el extranjero, y no es un cumplido". En el mismo artículo se reconoce que los turistas del Reino Unido no suelen tener buena fama en España debido a que beben en exceso.

Por eso, The Sun dice que los españoles "tienen su propia palabra secreta para estos estereotipos": la palabra guiri, que es "como un código secreto que los españoles usan para describir a ciertos extranjeros en su país" de una forma no muy amable.

Según el artículo, los españoles ahora usan "guiri" para referirse a todo tipo de turistas extranjeros, especialmente a los de países de habla inglesa y a los que no tienen "intención de integrarse con la cultura allí":

"También se usa para referirse a europeos del norte, como alemanes o suecos, o incluso estadounidenses", se explica en el texto, que insiste en que "independientemente de si eres un turista alemán, un estudiante de intercambio de EEUU o un pensionista británico que vive en España, se te podría llamar guiri".

"A pesar de sus connotaciones negativas, los lugareños suelen utilizar el término "guiri" como un apodo lúdico para burlarse de los turistas. Por lo general, no es algo por lo que ofenderse", se matiza en el artículo.

"Si te llaman guiri, no te preocupes, es divertido: a menudo me refiero a mí mismo como guiri cuando visito Barcelona para bromear con mis amigos españoles, o cuando estoy haciendo cosas típicas de guiri como beber sangría", dice el autor del texto, que repite que "por lo general, no es un término usado de manera racista o degradante".