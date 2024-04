Una abogada advierte de las consecuencias de gastar esta broma cuando transfieres dinero a amigos

Muchos seguro que han tenido que hacer más de una transferencia a algún amigo para cuadrar las cuentas tras un viaje, una cena o, simplemente, las entradas del cine. Por ello, una abogada ha advertido de las consecuencias de un tipo de broma muy común, pero que puede acabar dando más de un quebradero de cabeza.

La clave está en el concepto de la transferencia, que a menudo se usa para dejar una broma inocente. La abogada Karolina Pilawska explicó en el program polaco Dzień Dobry TVN por qué calificar una transferencia de dinero como "por drogas" o "por asesinato" es una mala idea.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Lo que puede parecernos divertido, no necesariamente lo será desde el punto de vista del banco o de los controladores del sistema bancario. Si el título de la transferencia es 'no lo gastes en estupideces', creo que no tendremos ninguna consecuencia por ello", ha contado Pilawska, según el medio polaco Kobieta.

A continuación, sin embargo, ha aclarado que si hacemos una transferencia con los conceptos "por una bomba", "por explosivos", "por drogas", "por rescate" o "por asesinato", "entonces podemos exponernos a responsabilidad y, sobre todo, al control por parte del banco".

Si la persona que realiza las inspecciones en el banco tiene dudas sobre la legitimidad de las transferencias, es posible que la cuenta quede bloqueada durante varias horas, según agrega el mismo medio.

"Existe una ley sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y, de conformidad con ella, pero también con otras recomendaciones de las autoridades de supervisión bancaria, el banco debe garantizar el Estado de derecho, es decir, controlar las actividades de sus clientes", ha agregado la abogada.

Además, Pilawska ha resataldo que "si los conceptos o importes suscitan dudas, el banco debe controlarlo en la medida de lo posible". Por ello, recomienda que el concepto y/o asunto de las transferencias sean "claros, precisos e indiquen claramente porque estamos transfiriendo dinero a alguien".

"Definitivamente debemos evitar malas palabras, generalidades, referencias en broma, caracteres especiales o declaraciones relacionadas con actividades delictivas", ha concluido.