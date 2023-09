Una morfopsicóloga desvela la cara oculta de Daniel Sancho

Continúan los análisis sobre cómo pudo Daniel Sancho cometer un crimen como el del asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Sobre todo en el plano psicológico y tratando de analizar todos los datos que se desprenden de la conducta del hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho.

El último de los exhaustivos análisis que se han realizado en ese sentido lo ha efectuado la morfopsicóloga Paloma Ramón durante el programa 'Código 10' de Cuatro. Para ello ha evaluado las imágenes del vídeo de la reconstrucción del crimen, en el que se ve a Sancho relatando los lugares donde cometió el asesinato y explicando cómo lo hizo.

La experta en comunicación no verbal ha apuntado a que Sancho "tiene una frialdad interna", una suerte de 'cara oculta', que se desprende de sus gestos y su forma de actuar en el mencionado vídeo.

"No tiene ningún tipo de conciencia sobre lo que ha hecho"

"No hay emotividad y sobre todo no tiene ningún tipo de conciencia sobre lo que ha hecho. El grado de narcisismo es lo que le tiene tan tranquilo", detalla Paloma Ramón en el programa de Cuatro. En esa línea, la experta apunta a la postura que adopta acompañado de la dotación policial: "En su seguridad puede ser mejor creído por los demás y él implanta una categoría. No quiere verse por debajo".

Así, la morfopsicóloga apunta a esa categorización destacando que "parece incluso como si fuese un policía más porque realmente él no tiene ninguna emoción interna. Y si la tiene, la tiene colapsada".

"Cuando tienes miedo interno o tienes mucha aceleración cognitiva entras en un modo de supervivencia"

Paloma Ramón también se ha detenido en el momento en que la policía tailandesa cuenta el dinero en la habitación delante de Sancho, con gesto muy serio. La experta ha identificado dos factores clave de esa escena. La primera que hinca la rodilla en la cama donde se produce la contabilización, "marcando un territorio" y "apartando la bolsa". Según ella, cree que estamos ante algo interno "el dinero es un símbolo", ya que él "aparta la bolsa para ver mejor el dinero".

También ha reparado en el momento en que Sancho pide ducharse y regresa sin camiseta y se pone a doblar la toalla sobre esa misma cama. "Esto podría ser una escena de alguien que está con unos amigos y está preparando... ataviar su mochila para ir a la playa. Los amigos serían los policías", explica. "Cuando tienes miedo interno o tienes mucha aceleración cognitiva entras en un modo de supervivencia y empiezas a hacer cosas que haces habitualmente", analiza, indicando que "por dentro" está "pensando" lo que va a decir.