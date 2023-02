La razón por la que se usa ‘cinta americana’ para arreglar las alas del avión

El avión es el medio de transporte más seguro, pero también es el que más respeto y miedo genera entre los que lo usan. Y subirte a un avión y ver que un operario está ‘arreglando’ una parte del ala o del motor con cinta adhesiva puede hacer saltar las alarmas de cualquier viajero.

Pero no hay que preocuparse. No se trata de una ‘cinta americana’ que puedes comparar en cualquier bazar. Se trata de la Cinta de Alta Velocidad o High Speed Tape (HST), un producto de ingeniería avanzada compuesto por un papel de aluminio recubierto de un adhesivo acrílico que se usa para tapar pequeños desperfectos estéticos o reparar de manera temporal piezas no críticas y no demorar la salida del avión. Y una de las partes donde se puede usar esta Cinta de Alta Velocidad son en las alas del avión y el fuselaje.

A pesar de su apariencia común de cinta adhesiva, un rollo de 55 metros de HST cuesta casi 100 euros y está preparada para “disipar el calor y mejorar la eficiencia con la temperatura tanto de frío y calor”, “resistir a la exposición a las llamas, intemperie, humedad y los rayos UV. De hecho, la marca 3M asegura en su web que esta cinta aguanta un rango de temperatura que va desde los -54 °C hasta los 149 °C.

Aunque no siempre las aerolíneas usan la Cinta de Alta Velocidad de manera correcta. En 2022, la aerolínea norteamericana American Airlines fue multada con 805.000 dólares por la Administración Federal de Aviación (FAA) por usar de manera incorrecta esta cinta en casi 200 vuelos realizados por tres aviones de la compañía.