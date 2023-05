Mario Picazo pide especial atención al "mix de situaciones" por lo que pueda suceder esta semana en España

Mayo... como debería ser mayo. Un tiempo tan loco como sorprendente por los precedentes de las últimas semanas y hasta meses, que tiene ahora en alerta a España por la inestabilidad que se avecina.

Como adelanta Mario Picazo, "la semana llega con tientes muy del mes de mayo. Lluvia, nubes, sol, viento .. un mix de situaciones". El meteorólogo de eltiempo.es adelanta lo que podrían ser buenas noticias con una borrasca sobre el sur, cuya trayectoria "puede suponer más o menos lluvia para zonas muy necesitadas como Andalucía".

En su previsión semanal, considera que las precipitaciones serán bienvenidas salvo que vengan acompañadas de granizo, como ya se pudo comprobar este fin de semana en varios puntos.

Esa lluvia no va a solucionar la severísima sequía que sufre España, pero al menos "es un alivio ver por lo menos caer algo de agua", añade. Y apunta a que hasta el sábado esas precipitaciones se moverán sobre todo por el norte, especialmente en el Cantábrico oriental y los Pirineos, además de lo que pueda caer en Andalucía y en Canarias, otro de los puntos bajo vigilancia.

Las temperaturas serán algo más frescas de lo habitual en este mes, aunque con valores relativamente lógicos para primavera. Sí habrá zonas de calor en el suroeste peninsular, donde llegarán máximas por encima de los 30ºC, como en Córdoba o Sevilla.

Sin embargo, en muchas otras capitales, sobre todo del norte, el mercurio no alcanzará los 15 grados. "En general esta semana no será una de grandes oscilaciones térmicas, por lo menos no tan intensas como las dé la semana pasada", remata Picazo.