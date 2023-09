Ayuso replica a Moreno y defiende la alerta de la AEMET

Cruce de mensajes velados entre dirigentes del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de la posición de dos dirigentes de su formación sobre la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de la DANA en Madrid. Se trata de las críticas que han dejado su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y una figura clave de los populares madrileños, el regidor José Luis Martínez-Almeida.

En este sentido, Moreno está acumulando un reguero importante de críticas por un mensaje publicado ayer domingo en su cuenta oficial de X -red social antes conocida como Twitter- en lo que describió como una "reflexión" antes de mostrar sus críticas a la Aemet.

"Si un organismo público alerta de peligro extremo debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas", ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía en la red social X -red social antes conocida como Twitter-. No se ha quedado ahí y ha anotado en una escueta frase: "Prudencia toda. Rigor, también".

Estas no han sido las únicas declaraciones similares desde el Partido Popular. El propio regidor madrileño ha reclamado a la Aemet que "afinen" sus previsiones. "Me preocupa más por la credibilidad que podamos tener ante los ciudadanos (...) Creo y pido que en la medida de la posible la Aemet afine los pronósticos. No se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronostico se produjo en la mañana y a mediodía se mantenía el pronóstico superando con mucho la mayor precipitación histórica", ha destacado Almeida.

Ayuso pide "saber conjugar libertad con seguridad", preguntada por Moreno

En este sentido, Ayuso se ha pronunciado sobre las palabras de Moreno desde el puesto de mando habilitado por la Agencia de Seguridad y Emergencias del 112 en Aldea del Fresno, una de las zonas más afectadas por el temporal, y en la que aún se busca a un padre tras haber logrado hallar con vida a su joven cuyo vehículo que ocupaba acabó arrastrado por una riada y pasó la madrugada encaramado a un árbol.

Ayuso ha remarcado que la alerta notificada a los ciudadanos del peligro extremo por lluvias y tormentas favoreció a que las carreteras estuvieran "despejadas" y que los servicios de emergencias estuvieran dedicados "en cuerpo y alma" a los avisos que pudieran producirse.

"Lo que hemos visto en esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid es catastrófico" Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Sin fisuras, la mandataria madrileña ha subrayado que "lo que hemos visto en esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid es catastrófico" y ha dejado también su reflexión, al pedir quedarse "con lo que se ha evitado gracias a la alerta y el trabajo". Cabe destacar que desde el Ayuntamiento de Madrid se están facilitando medios a la Comunidad para hacer frente a los estragos que se han cebado con el suroeste del territorio.