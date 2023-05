El actor Armando del Río cuenta el rifirrafe que tuvo con José Luis Moreno durante un rodaje

El actor Armando del Río ha sido entrevistado en Errar es de sabios, el programa del diario satírico Errado de Aragón, donde ha contado el gran rifirrafe que tuvo con el productor José Luis Moreno, porque fue un antes y un después en su relación.

Y es que ha dado a entender, tras relatar lo sucedido, que, desde ese momento, se mantuvo la tensión entre los dos. Ocurrió después de dos años en 'Hospital Central', la serie televisiva que vio la luz en 2012 y que emitió en total 300 capítulos.

"El tío (José Luis Moreno) siempre dirigía desde no se sabe dónde, a través de cámaras o no sé, y con la voz", ha empezado explicando, porque se pusieron a discutir sin ni siquiera tenerse delante.

@erradoaragon Si esa pelea entre Armando del Río y José Luis Moreno hubiera sido un combate Pokémon, Armando debería haber utilizado ataque albanokosovar, que es el más efectivo. ♬ sonido original - Errado de Aragón

"Le estoy cogiendo el pulso (mientras grababa) y me dice 'así no se coge el pulso'. Yo dije 'hola, ¿perdón?' (...) El pulso se coge en el medio, me dijo, entre los tendones. Y digo... 'será en tu puta casa'", ha relatado entre risas.

"Yo el pulso lo noto aquí, no aquí", ha continuado diciendo mientras se medía las pulsaciones desde la muñeca para seguir explicando lo que ocurrió a continuación: "Y, de pronto, empezamos a discutir por esa tontería. Yo me puse de una mala hostia...".

"Empezamos a discutir y desde ahí ya fue como una cosa...", ha terminado explicando mientras relataba la anécdota.