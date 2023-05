Cuenta lo que le dijo su profesora en la ESO y triunfa al enseñar el email que le ha mandado ahora

La usuaria de Twitter @Neinei_art ha publicado una de las historias más virales de las últimas horas al contar el 'reencuentro' que ha tenido con una profesora que tuvo en tercero de la ESO.

Todo ha ocurrido a raíz de unos mensajes que han tenido gran acogida en la red social y en los que rememoraba un episodio que protagonizó esa misma docente. "Mi tutora, en frente de toda la clase cuando estábamos haciendo conjeturas sobre qué creían los profes que íbamos a ser de mayores, dijo que creía que yo iba a ser jefa o que tendría mi propio negocio y todos mis compañeros apoyaron esa idea".

La mujer, que ahora mismo es artesana y retratista, recuerda que hasta entonces ningún profesor "había dado un duro" por ella: "Y que mis compañeros también lo creyesen me dio la vida. Yo no era una gran estudiante. Aprobaba sin hacer casi nada pero cuando algo me interesaba me dejaba la vida".

La usuaria recuerda también en su hilo de tuits que tenía mala media de primero y segundo y necesitaba nota para entrar en Bachillerato escénico, que solo tenía 25 plazas para toda la comarca: "A partir de ahí me empecé a poner las pilas y entré en el escénico".

Acaba asegurando que ha intentando localizar a aquella profesora pero que le ha sido imposible. Pese a todo, manda un mensaje por si sus tuits llegasen a la docente: "Sí, conseguí tener un negocio y creo que nunca me lo hubiera planteado sin aquél empujón. ¡También he conseguido vivir en 5 países sola! Me encantaría invitarte a un café y contártelo todo".

Lo bonito de esta historia es que esos mensajes han llegado a la profesora en cuestión, que ha mandado un email a su antigua alumna en el que asegura que se acuerda perfectamente de ella.

"Entiendo por tu mensaje que la vida te que la vida te va bien, ¿verdad? ¡Me alegro mucho! ¿Qué te cuentas?", le dice.

Los mensajes se han convertido en un fenómeno en Twitter, donde acumulan miles de 'me gusta' y han conseguido emocionar a otras tantas personas.