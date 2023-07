Acude al casting de OT y ojo a la confesión que hace antes de empezar: el jurado no da crédito

"¡Vaya edición nos espera!". Esto ha soltado la directora de casting de Operación Triunfo (OT) Noemi Galera en una de las pruebas que ha hecho nada más empezar a hablar con una de las candidatas, y ha alucinado todavía más con la confesión final.

"Me llamo Irene Córcoles. Soy 'Pase Prime' aunque no lleve el collarín. Se me ha olvidado en mi casa. Es que me he levantado a las seis de la mañana. ¡Ay mi madre! Bueno, da igual... La pobre está súper enfadada, ", ha empezado lamentando la aspirante entre medias risas.

Los castings para formar parte de la nueva edición de OT comenzaron el pasado 3 de julio en Barcelona. El equipo sigue su ruta por nueve ciudades españolas. Hacen paradas en algunas como Madrid, Sevilla o Valencia, entre otras.

La cuenta oficial de TikTok del programa (@operaciontriunfo) ha ido publicando los vídeos más icónicos. Uno de los últimos vídeos ha recopilado en apenas una hora 50.000 'me gusta' y más de 500.000 reproducciones.

Después de quejarse junto a Galera de que su madre dice de ella que es "muy despistada" y que por eso tiene que estar todo el día pendiente, le han facilitado una silla y una guitarra para dar pie a la actuación.

Y aquí ha llegado el momentazo del día: "No sé tocar la guitarra. No sé lo que toco. No sé. No sé lo que estoy haciendo". Después de preguntarle si lo hacía "por intuición", la joven ha respondido de manera afirmativa, pero ha aclarado que lo hace "mal", dejando alucinados a los miembros del jurado.

"Pero aquí estoy. Vamos a por todas", ha dicho finalmente mientras el resto de los allí presentes reía sin parar. Por lo surrealista que les ha parecido el instante a muchos internautas, el vídeo ha sido de lo más comentado en TikTok.