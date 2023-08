Acude al que llaman "el mejor brunch de Madrid" y este es su veredicto final

El usuario de TikTok @dvarjak ha publicado un vídeo en Fénix Gastro-bar, un establecimiento famoso por tener "el mejor brunch de Madrid" que se encuentra en la Puerta de Alcalá.

Nada más entrar en el local, ha asegurado que es "increíble", en referencia a la decoración del sitio. El menú cuesta 22 euros e incluye una gran variedad de platos.

"Tenéis un primer plato que es como una torre, un postre, una bebida y un principal que tiene muy buena pinta. Normalmente puedes elegir entre que salga primero lo duce o lo salado, pero hemos pedido todo a la vez", ha empezado explicando.

Antes de empezar a degustar los alimentos, ha asegurado que es "muchísima comida" y ha augurado que es probable que no pueda terminarse todos.

"Yo me he pedido huevos benedictinos y café rosa, que me parece lo más postureo del mundo, y estas son las torres con nuestros respectivos primeros y demás", ha señalado mientras mostraba algunos platos.

Cuando ya tenían todo encima de la mesa, ha manifestado su sorpresa por la cantidad de comida: "Estoy flipando. Es mazo". También ha confesado que el café rosa, "que es como remolacha", es lo que "más curiosidad" le generaba", del que ha dicho que "está muy bueno".

Aunque en un primer momento han pensado que podrían comérselo todo, o al menos iban a intentarlo, al final ha sido demasiado: "He fallado. No he podido con todo y he tenido que dejar comida".

En cuanto al veredicto final, ha asegurado que "el sitio es un 10" y ha recomendado de todas todas acudir porque es "el mejor balance" que ha hecho "hasta ahora" de lo que ha probado en la capital.