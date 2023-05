Alejandra Jacinto, de Podemos, se acerca a darle un libro a Ayuso, lo rechaza y se monta un tremendo lío 

Momento de gran tensión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto, a cuenta de los más 7.000 ancianos fallecidos en las residencias durante la pandemia.

Jacinto ha sacado en su atril el libro Morirán de forma indigna, escrito por el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, sobre la gestión de la pandemia por parte de la Comunidad de Madrid.

"Es uno de los problemas más graves, uno de los hechos más demenciales que han podido ocurrir durante esta legislatura y por eso, como no quiero que se siga escondiendo de la verdad...", ha dicho Jaciento mientras se acercaba al atril de Ayuso para entregarle un ejemplar.

"No, se lo agradezco pero no. Gracias, no. No invada mi espacio", ha dicho la presidenta molesta mientras le devolvía el libro.

"Ayuso no ha querido coger el libro que ha escrito su propio Consejero durante la pandemia. Te lo resumimos: Ayuso dio órdenes de no trasladar a 7.291 personas mayores y solo se libraron los que tenían seguro privado", ha escrito la cuenta oficial de Podemos en Twitter.