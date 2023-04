Alquila su apartamento en Airbnb y lo que le ocurre con un inquilino es, como poco, escandaloso

El usuario de TikTok @alfredodom7 alquila una vivienda en Airbnb para la gente que acude de vacaciones a su zona. Después de no tener respuesta de uno de sus últimos inquilinos, decidió entrar en el apartamento el día de salida y se quedó alucinando con lo que se encontró.

"Ellos venían por un familiar que tenían en el hospital. No sé por qué lo hicieron", ha lamentado el internauta. Según ha explicado durante la grabación, alquilaron la casa para más de tres semanas, pero le avisaron de que se irían antes "porque su familiar había fallecido".

La publicación ha generado mucha indignación en la plataforma. Además de los mensajes de apoyo, muchos usuarios han denunciado lo ocurrido. Así, el vídeo ha recopilado más de 57.000 'me gusta' y más de dos millones y medio de reproducciones en la red.

"Me robaron en mi Airbnb. Después de una estancia larga, el huésped no me contesta, era la hora del checkout y decidí entrar en el apartamento", ha empezado relatando.

A continuación, ha contado que le faltaba una pantalla de plasma de 60 pulgadas que estaba ubicada en el salón y que "todo el hogar estaba hecho un desastre". También ha señalado que "uno de los cuartos estaba totalmente botado".

"No sé por qué lo hicieron. ellos venían por un familiar que estaba en el hospital. A las tres semanas me dijeron que probablemente saldrían ya porque su familiar había fallecido. Yo les dije que lo lamentaba y que estaría pendiente para cualquier cosa que necesitaran. Después de esto no me volvieron a responder", ha relatado.

En la parte de arriba, en la zona de las habitaciones, también le robaron una televisión de 32 pulgadas de uno de los cuartos. Por suerte, la empresa se hizo cargo del coste de los objetos robados y, en general, de los daños, según ha terminado de contar en otra de sus publicaciones.