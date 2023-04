Una trabajadora da una LECCIÓN con su respuesta a quien le dice que trabaja "limpiando culos"

La usuaria de Twitter @mgicafe ha dado un auténtica lección en Twitter a todos aquellos que, a menudo, describen su empleo con una sonora expresión: "Tú trabajas limpiando culos".

En una serie de mensajes en la red social, la trabajadora reivindica el "orgullo de limpiar culos" y dice que siente la necesidad de reivindicar su trabajo y "de gritar al mundo lo orgullosa" que está de él.

"Si señoras y señores, orgullosa de limpiar culos, cortar uñas, lavar cabezas, vestir, duchar, alimentar y cuidar a personas entre otras cosas, si sí PERSONAS, que no pueden hacerlo por sí mismas y necesitan ayuda. Pero vamos a resumirlo en limpiar culos", dice.

La trabajadora, cuyos mensajes acumulan más de 4.000 'me gusta', admite que está "un poquito harta de las connotaciones negativas de esta expresión que va íntimamente" ligada a su profesión.

"Está claro que no todos valemos para todo. Yo por ejemplo no podría trabajar en algo que me exigiese mentir, como un banquero, político o algo por el estilo", deja caer a la vez que destaca que "esas profesiones son muy valoradas".

"Por el contrario enfrentarte a la mía es como lo último de lo último. Yo les digo que la mayoría que nos clasifican así, espero que nunca necesiten que nadie les 'limpie el culo". Y matiza: "Pero si llegado el momento eso fuera necesario, cualquiera de mis compañeras que son unas profesionales o yo estaremos dispuestas a ayudarte y de hacer que tengas la mejor calidad de vida posible, y siempre con buen humor y amor".

"Ahora van decir cuál es el trabajo realmente importante para las personas como nosotras las auxiliares de ayuda domicilio, pero por favor, no utilices la expresión 'limpiar culos' con desprecio", pide la trabajadora, que insiste en que "tal vez un día alguno o alguien de su entorno necesiten que tenga que hacerlo por ti y créeme que te vas a sentir agradecido".