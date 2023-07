Alsina entra a valorar la reacción de Feijóo tras su comentada entrevista con Silvia Intxaurrondo

El presentador de Más de Uno de Onda Cero, Carlos Alsina, ha entrado a valorar de una forma irónica las últimas entrevistas del candidato del PP el próximo domingo a las elecciones, Alberto Núñez Feijóo.

Al dirigente 'popular' se le está atragantando esta última semana de campaña después de que varias respuestas suyas a Silvia Intxaurrondo en La Hora de la 1 ocuparan todos los titulares.

Por ejemplo, la periodista de TVE desmintió a Feijóo en el tema de las pensiones. El líder del PP afirmó que su formación siempre había actualizado las pensiones conforme al IPC e Intxaurrondo le replicó que eso no había sucedido ni en 2012, 2013 y 2017. Al final, el propio Feijóo tuvo que hacer una aclaración en sus redes sociales.

"Feijóo tiene como objetivo demostrar que mentir no miente porque no quiere parecerse a Pedro Sánchez. Si el 'sanchismo' consiste en mentiras y las queremos derogar, lo peor que puede hacer un candidato es incurrir en ellas", ha afirmado, ironizando con que "Feijóo dice que mentir no miente, pero otra cosa es que pueda incurrir en imprecisiones o inexactitudes".

Así es como definió Feijóo este martes en Espejo Público su polémica con Intxaurrondo: "La inexactitud que cometí es que hubo años que las pensiones no se actualizaron conforme al IPC. Si alguna vez digo algo que no es correcto, no es fruto de la mentira sino de la inexactitud y la rectifico".

Alsina ha asegurado que, tal y como dijo en su programa el propio Feijóo, "lo deseable es no tener que rectificar o corregir". "Que uno previamente se haya estudiado bien los temas y sea consciente de lo que dice y que se corresponda con la realidad", ha sentenciado.