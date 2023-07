Margallo rectifica lo que dijo de la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo: "Me equivoqué"

El eurodiputado José Manuel García-Margallo ha publicado un vídeo en Twitter donde ha rectificado sus palabras sobre la periodista Silvia Intxaurrondo, que ha sido noticia en toda España por su entrevista a Alberto Núñez Feijóo en La Hora de La 1.

En Todo es mentira, el programa de Marta Flich en Cuatro, Margallo cargó contra la periodista de la pública por desmentir a Feijóo en directo: "Yo lo que no he visto nunca ni en España ni en ningún otro país es que sea el conductor del programa el que aporta datos contrarios al que está entrevistando. Le puede preguntar pero no decir si eso es falso o no porque se convierte en juez y parte".

"A mí TVE y Tezanos me crean...", dijo Margallo antes de decir que "el moderador no tiene que entrar en el debate, puede preguntar pero no estar preparada con unos datos y confrontando con el que está entrevistando".

Estas palabras del exministro de Mariano Rajoy han provocado un tremendo revuelo en Twitter donde ha llegado a ser trending topic durante la tarde del lunes y la mañana del martes.

Ahora, Margallo ha tomado la palabra y ha rectificado en un vídeo que ha subido a Twitter junto a una cita de José Zorrilla en el Don Juan Tenorio que dice: "Un punto de contrición da a un alma la salvación".

Después de revisar sus declaraciones en Todo es mentira sobre la entrevista de Intxaurrondo a Feijóo ha dicho: "Me equivoqué completamente, de la cruz a la raya. Claro que un entrevistador puede matizar o corregir los datos esgrimidos por el entrevistado, faltaría más. Confieso, sin embargo, que me hubiese gustado que la entrevistadora hubiese aclarado cuatro cosas adicionales".

Ha enumerado el dirigente del PP las cuatro: que fue Zapatero el que congeló las pensiones, que entre 2012 y 2017 "las pensiones subieron siempre" pero matiza que en 2012, 2013 y 2017 no subiesen acorde al IPC.

También ha añadido que los pensionistas con Rajoy —de 2014 a 2017— sólo perdieron un 0,11 de poder adquisitivo y entre 2019 y 2022, con Sánchez, el 5,97%. Por último ha señalado que la reforma de las pensiones que el Gobierno ha mandado a Bruselas "es una patada hacia delante".