Alsina revela lo que le dijeron tras una de sus entrevistas más virales: "¿Y la europea?"

El periodista Carlos Alsina ha sido entrevistado en el programado de este domingo de Lo de Évole, donde ha recordado una de sus entrevistas más virales: la realizada al expresidente Mariano Rajoy en 2015.

Durante la entrevista, el presentador del formato, Jordi Évole, le ha recordado la entrevista a Rajoy en la que hablaron del 'procés' catalán y si se podía mantener la nacionalidad española en una supuesta independencia. El entonces presidente preguntó aquella frase que ya se ha convertido en historia de España: "¿Y la europea?".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Después de la entrevista, el presidente Rajoy nos invitó a tomar Rajoy al equipo del programa que habíamos ido", ha contado ahora Alsina. Así, ha reconocido que ni Rajoy ni nadie de su equipo era entonces consciente "de la que había liado". "No hubo, entre quienes estábamos allí, ni sobre todo en el equipo del (entonces) presidente la sensación de 'dios mío lo que ha pasado'", ha relatado.

Así, tras contar que estuvieron una hora tomando café con Rajoy en La Moncloa, ha revelado lo que le dijo el vigilante de seguridad al regresar a las instalaciones de Onda Cero. "Me miró con una cara de 'dios mío' y solo me dijo: 'No te van a volver a dejar entrar nunca en La Moncloa'. Yo le dije: '¿por qué dices eso?'. Y me dice: 'La entrevista de esta mañana, madre mía qué tensión'. Y yo intenté convencerle de que allí no habíamos percibido ninguna tensión, pero el oyente percibe lo que percibe", ha contado.

"Algunos interpretaron que si yo pongo en apuros, por decirlo así, al presidente del Gobierno de España sobre la cuestión independentista es porque yo soy afín al independentismo, algunos que me habrían seguido poco. Pero esa interpretación se produjo, hasta el punto de que yo recibí invitaciones para dar el pregón en fiestas patronales de Ayuntamientos gobernados por Esquerra Republicana de Catalunya", ha dicho entre risas.