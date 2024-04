Alucina con el producto de una estrella de Hollywood que se encuentra en un supermercado

El usuario de TikTok @bori_gringo ha alucinado cuando se ha encontrado en un supermercado un producto promocionado por una de las estrellas de Hollywood y del mundo de la lucha libre.

"¿Alguien me puede decir por qué 'The Rock' (Dwayne Johnson) está vendiendo champú y acondicionador?", ha preguntado a sus seguidores en el vídeo, que ha acumulado más de dos millones de visualizaciones y casi 400.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

"¿Qué carajo se está lavando? ¿Los pensamientos? Porque está calvo", ha expresado con ironía y sin maldad. Se trata del nuevo negocio del actor Dwayne Johnson, que ha entrado en el mundo del cuidado de la imagen con 'Papatui'.

No solo ha sacado productos como champú o acondicionador, sino también para la cara como cremas y geles de baño o lociones corporales y desodorantes. Este encuentro del usuario con 'Papatui' ha generado más de 4.500 comentarios de todo tipo.

"Pensé que era salsa", ha afirmado la usuaria Miriam Rosa. "Yo lo compraré, porque él dijo que si tuviera cabello amaría este champú", ha dicho el usuario @coronao. Por otro lado, otros han opinado que es una excelente campaña: "El mejor marketing del mundo".