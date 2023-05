Aluvión de críticas a los jugadores del Racing por el gesto que (no) han tenido con un aficionado

Europa Press via Getty Images

En las últimas horas, ha circulado un vídeo en Twitter en el que aparece un niño frente al autobús del que bajaban algunos jugadores del Real Racing Club de Santander y que esperaba ser saludado por ellos.

Sin embargo, solo uno de los futbolistas le choca la mano al menor, lo que ha provocado un aluvión de críticas contra los futbolistas del equipo en las redes sociales.

Ocurrió justo antes del partido del sábado en el que Racing se enfrentaba al Club Deportivo Mirandés, en un juego que terminó con un empate a uno en el Estadio Municipal de Anduva.

Lo más curioso de todo es que la grabación ha sido publicado por la propia cuenta de Twitter del club (@realracingclub). Hasta el momento, ha sido comentado y citado más de 1.000 veces y lleva 711.000 reproducciones.

Aunque solo dura 14 segundos y al menor se le identificada solo de espaldas, se ve como intenta saludar a cada jugador que aparece, pero solo uno de ellos se detiene a recibir al pequeño.

Concretamente, es el delantero del equipo Johan Stiven Carbonero el que le choca la mano. El (no) gesto del resto de jugadores no ha pasado desapercibido para los usuarios de la red, que no han dudado en cargar contra a los futbolistas.