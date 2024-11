Álvaro Morte alza la voz sin levantar el volumen y deja este mensaje sobre los políticos y Valencia

El actor Álvaro Morte, recordado por su papel de El Profesor en La Casa de Papel, ha alzado la voz sin levantar el tono para mandar un mensaje muy claro sobre la gestión política tras la DANA de Valencia.

"Para mí, a nivel de la gestión, lo que ha pasado es tan terrible que si yo fuera alguien que estuviera al cargo, al mínimo que yo hubiera cometido el más pequeño despiste, ya no digo ni siquiera fallo, yo ya hubiera dimitido por una cuestión de dignidad y de humanidad", ha asegurado en unas declaraciones que ha recogido Europa Press.

"Creo que el que no se esté dimitiendo es algo absolutamente terrible y completamente falto de respeto para todas las víctimas que están atravesando todo esto. No se trata de que no fuimos, es que yo estaba... a poco que se hubiera cometido la más pequeña... para mí hubiera sido motivo suficiente para, directamente, el primer día decir: señores, lo siento, me retiro. Que creo que no ha pasado, al menos de momento", ha señalado.

Morte no es la única cara conocida que se pronuncia con éxito sobre la DANA. La también actriz Gemma Cuervo ha lanzado otro mensaje que se ha difundido rápidamente.

"Ante la desgracia que ha ocurrido en Valencia, en nuestra querida Valencia, quiero destacar a nuestros jóvenes que, sin dudarlo, en el minuto uno se trasladaron allí a ayudar a levantar Valencia", comienza diciendo en su discurso, que se entrelaza con imágenes de los voluntarios en distintos puntos de los municipios afectados. Tampoco se olvida de los mayores, "que nos necesitan".

"El pueblo español se ha unido y juntos se ve perfectamente que somos mejores. Juntos nos ayudamos, juntos amamos, juntos podemos llevar un sacrificio enorme durante un tiempo, haciéndolo menor", afirma la actriz.

"He trabajado muchas veces en vuestros teatros y he sido muy feliz con vosotros. Ahora me acerco para que veáis que no me olvido, aunque sean tiempos realmente difíciles. Precisamente por eso, me acerco más, para estar dándoos calor de amor, amor sublime, amor que os llene de esperanza. Amor que os llene de ganas de vivir con lo que quede, con lo poco que quede, da igual. Ya se pondrá grande todo otra vez", señala.