Andy y Lucas dicen que Bildu "son etarras" y Jon Iñarritu (Bildu) les da una sonora respuesta

El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha respondido a las sonadas declaraciones que han hecho los músicos Andy y Lucas sobre su formación política.

Los artistas explicaron en una entrevista en Europa Press por qué habían accedido a participar en el concierto que organizó la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), bajo el título 'La fiesta de la Resurrección'..

"Si nos llaman en el Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente", contestaba de manera tajante Lucas.

Tras ello, Iñarritu ha replicado de una forma demoledora. Junto a varios emoticonos de llorar de risa, ha escrito en Twitter: "No creo que a ningún ayuntamiento de EH Bildu se le haya pasado por la cabeza contratar a este grupo de 'humoristas'.🤡🤡".

Y ha rematado: "Siempre pensamos en beneficiar a la ciudadanía. 😉".

Por lo demás, en esa entrevista Andy y Lucas aseguraron que no son de ningún color político, sino "insípido". "Si la contestación es de qué partido político es Andy y Lucas: insípido".

Al mismo tiempo ha rechazado las etiquetas sobre gustos personales, creencias o sensibilidades asegurando que ellos no son "de nadie". "Si vas con los católicos eres de derecha o ultraderecha. Si vas con los gays eres ultraizquierda. Nosotros no somos de nadie. Nosotros somos nuestra patria. Mi bandera es mi hijo", añade Lucas.