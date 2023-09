Antonio Lobato se pronuncia tras la polémica por el comentario que hizo sobre Michael Schumacher

El conocido comentarista de carreras de Formula 1 Antonio Lobato se ha visto envuelto en una polémica tras un "torpe" comentario sobre el piloto de carreras Michael Schumacher.

Lo primero que ha querido reconocer el periodista es que cometió "un error durante el post del Gran Premio de Japón sin ninguna mala intención, ni mala fe, aunque otros ahora quieran decir que sí".

"Simplemente fue un error de pura torpeza y de pura incapacidad para expresarme con corrección, quizás por el exceso de horas levantado o lo que sea, porque no es excusa", ha empezado señalando.

Tras explicar lo ocurrido "para los que no se hayan enterado", ha continuado contextualizando el momento: "Toni Cuquerella y Pedro me empezaron a vacilar diciendo que yo tenía más títulos mundiales que Paul Monaghan. Les seguí un poco la broma".

Cuquerella bromeó diciendo que Adrian Newey debería temblar por el número de premios 'ganados' por Lobato: "Yo traté de buscar otro referente de la Fórmula 1 que tuviera mucho títulos y que fuera un mito. Entonces dije que debería temblar Michael Schumacher".

El comentarista ha asegurado que siente "una gran admiración" por el expiloto y ha insistido en que lo mencionó, precisamente, por el gran número de récords y victorias, "porque es un referente y un número uno".

"No me arrepentí de nombrarle, pero, en el momento de hacerlo, aunque fue por buscar una leyenda de la Fórmula 1, sí que pensé que debería haber dicho Luis Hamilton, porque él (Schumacher) tiene una situación complicada y no quería meter a la familia en este tono de broma", ha lamentado.

Aunque quiso corregir su "error" en el momento, salió mal, y así lo ha admitido: "Traté de frenar, pero me pasé se frenada e hice una expresión que no es buena, ni aceptada, ni está fina. Es torpe".

"Dije algo así como que Michael Schumacher ahora no estaba para temblar. No quise hacer una broma ni reírme de él, y creo que todos los que me conocen saben que yo nunca vacilaría con algo así, pero estuve torpe", ha contado muy serio.

Por todo ello, ha aseverado que lo único que tiene que hacer ahora es "pedir perdón a todos los que se sintieron ofendidos por esa frase que, de corazón, no fue con intención de reír ni para hacer bromas con Michael, porque bastante sufrimiento han afrontado en los últimos tiempos".

Finalmente, ha manifestado que aprenderá de esto: "Seguramente cometeré algún error más en mi vida (...) Me fastidió mucho cometerlo. También soy consciente de que hay mucha gente esperando a que cometas errores para tratar de hacer daño (...) Gracias y perdón por la chapa".