Alexia Putellas: "Durante décadas, el fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades"

El fútbol femenino continúa en pie. Ya han pasado varias semanas desde que, tras lo sucedido en la final del mundial, las jugadoras de la selección española lanzaran un mensaje claro: "Se acabó". Muchas de ellas, incluso, pidieron no volver con el combinado hasta que se produjeran una serie de cambios. Este domingo, una de las jugadoras, Alexia Putellas ha detallado a la prensa todas las causas que las llevaron a tomar esta decisión.

Por un lado, la "tolerancia cero" que llevan semanas reivindicando. "Tolerancia cero ante lo que todo el vio", pero también "hacia todas las cosas que no se han visto, porque no eran en directo, y sobre las que no se pueden hablar porque hay un juicio abierto", ha apuntado la futbolista.

Además, piden una serie de "cambios estructurales", puesto que, "durante décadas, el fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades. Y si quieren ejemplos sobre eso, que no hay ningún juicio y eso se puede hablar", ha indicado.

La internacional ha subrayado que las jugadoras del combinado no han sido tratadas como "deportistas de élite". Para ejemplificarlo, ha narrado, en declaraciones reportadas por Cadena SER, varios episodios que se han dado estos últimos meses. Como necesitar levantarse a las 3 de la madrugada el día previo a disputar un partido para poder coger un avión.

"Nosotras somos deportistas de élite y dependemos de tres cosas: entrenamiento, comida y descanso", ha explicado. "Entonces, no creíamos que fuera coherente y normal levantarnos a las 3 de la mañana para competir, al día siguiente, por estar en una Eurocopa", detalla Putellas, que ha asegurado que "ejemplos como este repetidos durante mucho tiempo" han desembocado en la situación actual.

"No partías de las mismas condiciones: ellas viajaban en avión y tú te tenías que chupar seis o siete horas en autobús" Alexia Putellas

"Juegas contra equipos de alto nivel y sabemos cómo es el fútbol: los detalles pueden marcar la diferencia", ha proseguido. "Pero no partías de las mismas condiciones, porque ellas se movían en avión entre sedes y tú te tenías que chupar seis o siete horas en autobús", ha ejemplificado.

Además, Putellas ha insistido en la idea de que estos cambios no son sólo por ellas, puesto que las condiciones en las que ellas desempeñan su profesión "pueden influir en niñas y que cambie el sueño que tienen de ser futbolistas", ha lamentado.

"Estoy más tranquila"

Los cambios ya han comenzado a darse y la delantera ha reconocido sentirse "más tranquila". "Creo que se han asentado las bases, buscar soluciones, se ha dado un paso adelante en la Federación y la estructura", ha explicado a los medios.

De hecho, ha indicado que la reunión que mantuvieron durante la concentración en Oliva supuso "un punto de inflexión" y que, a día de hoy, están "mejor".