Arrasa con esta broma a su padre a través de WhatsApp: ya lo han visto 40 millones de personas

Stephany Leal ha gastado una de las bromas más virales y que más risa han causado en TikTok. La creadora de contenido, que actúa bajo el usuario @leal_stephany en su perfil oficial, ha publicado un vídeo en el que muestra una conversación de WhatsApp con su padre advirtiéndole de que se había dejado el teléfono en casa, tras haber salido unos minutos antes.

"¡Oye! ¿Dónde se me olvidó? Déjamelo en la puerta que ya regreso, tengo prisa", le responde su padre en un audio inocente bastante preocupado. Stephany, para comprobar que su padre había caído por completo, le pregunta si va a regresar a por él. "Claro que voy a regresar, ¿y si me pasa algo? Ya voy para allá", responde.

El plan había salido a la perfección. Unos minutos después la víctima regresa a por su 'teléfono': "¿Dónde está mi celular?". "Papá, ¿cómo me contestaste?", le responde su hija, momento en el que el protagonista de esta historia se da cuenta de que había caído en la trampa. Se lleva las manos a la cabeza y exclama de forma irónica: "¡Qué pendejo soy, ya estás con tus tonterías de siempre!", haciendo estallar de risa a su hija.

El vídeo ya lo han visto más de 40 millones de personas y acumula 5 millones de me gusta. Muchos de sus seguidores no han dudado en posicionarse con el padre: "No me río de él porque una vez busqué mis auriculares como un loco y los tenía puestos, de tanto tenerlos puestos ya no los sentía".