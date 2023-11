Dicen que España no es un país primermundista y su respuesta es contundente: no se puede explicar mejor

La usuaria de TikTok @harenmork ha respondido a algunos comentarios en lo que afirmaban que España no es un país primermundista y ha decidido explicar con pelos y señales qué significa este término. "La ignorancia de la gente sobre algunos términos está alcanzando una línea que no tiene sentido", contesta al inicio.

"Mucha gente no entiende de donde vienen los términos 'primer mundo' y 'tercer mundo' y los usa indiscriminadamente cuando quieren hablar de países desarrollados, subdesarrollados o en vía de desarrollo, cuando nada que ver", explica. Estos términos, según cuenta a sus seguidores en una publicación que ha recibido 50.000 visualizaciones y casi 5.300 me gusta, surgen de la Guerra Fría.

"El primer mundo se consideraba el bloque alineado con Estados Unidos y todos sus aliados, es decir, los pertenecientes a la OTAN", afirma, una organización a la que España pertenece desde 1982. Siguiendo la misma línea, el "segundo mundo" o segundo bloque era la Unión Soviética y todos su aliados. Por lo tanto, finaliza detallando que el "tercer mundo hacía referencia a ese bloque que no estaba alineado con ninguno de los dos".

Por otro lado, aclara que teniendo en cuenta los términos de país desarrollado, "España sigue siendo un país desarrollado porque tiene un índice de desarrollo humano bastante elevado. Por mucho que tenga los problemas que tenga, en comparación con los demás países del mundo, está mucho mejor".

"Hay gente de España y de Latinoamérica que considera que España no es un país desarrollado"

En términos de nivel de vida, @harenmok explica que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que un país se considere desarrollado debe tener como márgenes per cápita entre 20.000 dólares per cápita nominal. "La renta per cápita anual española en 2022 fue casi de 30.000 y me parece más fuerte que haya gente de España y Latinoamérica que considere que España no es un país desarrollado", replica a los usuarios que no estaban de acuerdo.

"Hay que tener en cuenta que la economía española está compitiendo con los países más grandes del mundo: Alemania, Francia o Inglaterra", cuenta en su publicación.

"Obviamente España pasa por problemas sociales, políticos y económicos, como todo el mundo ahora después de pasar por una pandemia y una guerra, pero negar que España es uno de los mejores países para vivir del mundo es bastante criminal", finaliza zanjando el tema.