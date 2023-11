Cuenta lo que le ocurrió mientras estaba en una tienda Game: no es al único que le ha pasado

El usuario de TikTok Álvaro Barco, un politólogo y periodista que tiene casi 700 seguidores en su perfil, ha contado lo que le ha pasado mientras estaba en una tienda Game de una centro comercial.

"Me acaba de pasar en el Parque Sur y no miento. Estoy en el Game y se me acerca un chico de 18 años y me dice 'oye, perdona, que sepas que tengo aún 50 euros en el bono cultural joven y ya no me quiero comprar más videojuegos", le dice el adolescente.

Entonces, le planteó a Barco la posibilidad de comprar cualquier producto y él le haría un descuento para aprovechar el dinero que le digo el Gobierno. "Así emprende la juventud española", ironiza el politólogo.

"Estoy bastante orgulloso, le he dicho que no me interesa y antes de irme me dice 'qué viva el perro'", asegura. Él cuenta que le preguntó extrañado que qué perro y que el joven le contestó que "el Perro Sanxe".

El vídeo de Barco se ha hecho viral y ha acumulado miles de reproducciones. Además, también ha recibido varias respuestas de otros usuarios que también le han confesado que han vivido situaciones similares.