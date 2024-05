Arrasa con esta respuesta al ministro de Exteriores de Israel

El periodista y profesor universitario de radio José Antonio Piñero (@radioactivo_es) ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que califica de "aberración" el vídeo que ha publicado el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, contra España.

"Es lo menos diplomático que me he echado a la cara", ha aseverado el periodista en referencia al vídeo subido por Katz a través de su cuenta en la red social X, y ha añadido que "no puede ser más cutre, en ambos sentidos, cutre por su baja calidad y cutre porque es miserable".

En concreto, el ministro de Exteriores israelí ha subido el vídeo en rechazo al reconocimiento español del Estado palestino, y ha mencionado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, escribiéndole "Pedro Sánchez, Hamás le agradece su servicio".

En el citado vídeo aparecen dos bailaores flamencos junto con fragmentos intercalados de imágenes de los atentados del 7 de octubre en el festival de música electrónica de Israel, cerca de la Franja de Gaza, cuando Hamás irrumpió en la celebración.

Asimismo, la grabación empieza con una bandera de España y un rótulo, que se mantiene durante toda la duración, que es de 18 segundos, en la que se puede leer: "Hamas: gracias España".

"El vídeo es un insulto, y no lo digo sólo como español, sino como andaluz de Cádiz. Mezclar la cultura más profunda de mi pueblo con toda esa aberración es lo menos diplomático que me he echado a la cara", ha resaltado Piñero.

Además, el periodista ha añadido que "unas disculpas a estas alturas de la película ya no son suficientes", y ha censurado que "este desprecio debería ser intolerable entre estados".

"Todo es impropio de un ministro de Exteriores israelí, que es quien ha tenido la falta de respeto de publicarlo. Con este vídeo, el gobierno de Netanyahu está llevando muy lejos al reconocimiento español del Estado palestino; si lo que están pretendiendo es mejorar su imagen internacional a Israel le falta mucho arte", ha concluido Piñero.

Y parece ser que el periodista no es el único con esta opinión, ya que en menos de 24 horas el vídeo del creador de contenido ha conseguido ya más de 280.000 reproducciones y más de 21.800 me gustas en TikTok.