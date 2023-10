Así de claro se ha pronunciado Ramoncín sobre el vídeo que ha convertido a Aitana en 'trending topic' 

En las últimas horas se ha viralizado en Twitter un vídeo de Aitana Ocaña en uno de sus conciertos bailando de una forma que algunas personas han considerado como "provocativo" y no apto para los menores que acuden a sus espectáculos.

De hecho, la cantante de Operación Triunfo ocupa en la tarde del martes el puesto cinco en las tendencias de España en Twitter debido a la multitud de opiniones que hay sobre los bailes que ha incluido en sus conciertos.

En Más Vale Tarde han tratado el tema y Ramoncín ha salido en defensa de la artista: "En el tema de la música es alucinante lo que está pasando. Entre otras cosas porque mientras que se están preocupando de un tipo de canciones en un tipo de textos que cuentan historias y no se preocupan de lo que dicen algunos en esta nueva moda del reguetón".

Ha añadido el cantante que "lo peor de todo" es que se están quejando padres y madres que han dado un teléfono móvil a un niño de ocho años "y ahí sí que puede ver cosas...".

Más crítica ha sido Patricia Pardo en Telecinco. La presentadora del matinal de Mediaset ha comentado que sus hijas estuvieron en el concierto y que personalmente no le gustaría que su hija de cinco años imitase a Aitana.

"Yo no estuve en el concierto, pero mis hijas sí estuvieron en el concierto. Yo no sé si esto es nuevo, porque estamos hablando de la transformación de Aitana, pero tú sabes perfectamente que todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, el consumo de pornografía… Pues a mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa. No me gustaría", ha señalado Pardo en el programa de Joaquín Prat.