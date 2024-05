Así la estafaron cuando le quisieron regalar unos auriculares: pasa en plena calle, y mucho

La usuaria de TikTok @_.eliag._ ha lanzado un mensaje de advertencia no solo a la gente de Valencia, sino muy posiblemente a todos los que puedan sufrir, sea en el lugar que sea, el tipo de estafa en el que han picado el anzuelo tanto su amiga como ella.

"Nos acaban de estafar y en nuestra cara, se nos ha quedado una cara...", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con 26.000 'me gusta'. En plena calle un chico se acercó a ellas para regalarles unos auriculares sin marca, y fue ahí cuando empezó el entramado: "¿Tenéis 10 segundos?".

¿Quién no aceptaría unos auriculares gratis? Es la pregunta que se hizo Elia, por lo que accedió a escuchar al chico. Su principal argumentación es que su empresa ha cerrado por una estafa de su jefe, quien les echó a la calle pero, ojo, "les ha dado los productos, pero noe ran ni de aquí, sino de Madrid".

Les pidió una colaboración ("lo que fuera"), ya que los cascos en tiendan vale unos 80 euros aproximadamente. "Le iba a dar (su amiga) una monedilla que llevaba en el monedero y yo cinco euros", ha contado, ya que no tenían más dinero. Entonces el chico reculó y les pidió un Bizum, por lo que al final, por unas y por otras, accedieron hasta pagar un total de 20 euros.

Todo genial y correcto hasta que abrieron la caja de los auriculares: "Son cascos rojos, feísimos y de una calidad de mierda". Por lo que ha advertido para alertar a los usuarios: "Si os paran decid que no tenéis tiempo o que no sois de aquí, o que no queréis".

A algunos usuarios, entre los más de 700 comentarios, les ha pasado algo parecido. "Me pasó lo mismo con dos hombres italianos que me empezaron a dar colonias diciendo que estaban de viaje y que no les dejaban subirlas al avión, y luego me pidieron dinero para gasolina, y al no hacerlo me quitaron las colonias 'regaladas", ha explicado el usuario @kecipee.