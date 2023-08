Atiende a unos turistas ingleses, uno dice que no va a hablar en español y ella lo calla con su réplica

La tiktoker argentina @agosmenendez que vive en España ha hablado de lo que le pasó hace unos días mientras atendía a unos turistas ingleses que se jactaban de que no hablaban español y ha dejado una interesante reflexión.

Ha querido hablar en concreto de los turistas que llegan a España "y creen que tenemos la obligación de hablar su idioma" y se ha centrado concretamente en "la gente que habla inglés y le molesta que en España haya gente que no hable su idioma".

Para hablar del asunto ha dejado un caso concreto: "Estaba trabajando con un grupo de personas y me acerco a saludarlos y me dicen 'acá no hablamos español, hablamos únicamente inglés'. ¿Perdón? Estás en España".

Lo que no esperaban es que ella hablase inglés perfectamente: "Les contesté que no tenía ningún problema porque yo había estudiado inglés y lo hablo perfecto y obviamente se quedó callado".

Ha añadido que estos turistas se enfadan con las compañeras que no hablan inglés y hacen el esfuerzo en comunicarse: "¿Por qué no aprendes español?".