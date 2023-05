El aviso de un experto a quienes toman leche semidesnatada

El nutricionista Pablo Ojeda ha explicado en Más Vale Tarde que la leche desnatada y semidesnatada no tienen mucha diferencia a la hora de querer adelgazar respecto a la entera.

"Ningún alimento por sí solo tiene la capacidad de engordar", ha empezado dejando claro antes de señalar que es cierto que a la leche desnatada se le quita "mucho porcentaje graso". "La semi se ve más blanca porque tiene más grasa", ha apuntado.

Ojeada ha admitido que, efectivamente, ambas leches tienen menos calorías que la entera, "pero calorías que no te sacian". "Es mucho más interesante coger, por ejemplo, una leche entera que tiene unas 70 calorías más, pero me va a saciar más", ha avisado.

En cuanto a la leche sin lactosa, el experto ha insistido en que la única diferencia es precisamente esa, que lo tiene lactosa. Nada más.

"La lactosa es una molécula de dos azúcares: lactosa y galactosa. Como el intestino de la gente intolerante no es capaz de asimilarla, rompe la molécula y ya no va junta, sino separada. Por eso tiene tiene un punch más dulce y es un poquito más oscura", ha explicado. Pero ha repetido que tiene la misma grasa y el mismo azúcar que la normal.

Por lo demás, ha dejado claro que la leche "es cardiosaludable": "No podemos caer en el juego de la gente que no toma leche porque no le gusta, por cuestiones éticas, super válidas y razonables".

"Pero no podemos decir: es que el ser humano es el único que toma leche después del destete. Yo digo: y también nos tomamos una paella de marisco los domingos. Se llama adaptación al medio", ha zanjado.