Belén Esteban: "Sí, veo Telecinco"

"Mi empresa sigue. No estamos arruinados". Esta ha sido la carta de presentación de Belén Esteban (Madrid, 1973) ante los medios de comunicación este jueves en el Museo Chicote de Madrid donde la Princesa del Pueblo ha presentado la nueva temporada de gazpachos de su marca Sabores de la Esteban.

Nerviosa —hace mucho tiempo que no está con los medios— y con su naturalidad habitual, Belén Esteban ha cogido el micro y ha respondido como en un pelotón de fusilamiento a las preguntas de los medios.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Rodeada de rostros amigos como Victor Sandoval y David Valdeperas, Esteban ha hablado de algunas polémicas en las que se ha visto envuelta. Porque sí, aunque ya no exista Sálvame, sus protagonistas siguen copando titulares en los medios.

Después de sobrevivir al pelotón de fusilamiento, Esteban ha tenido unos minutos para atender a El HuffPost. Sentada en una silla y preguntando si la íbamos a grabar para poder fumar del váper agusto, la colaboradora estrella de Sálvame habla de sus nuevos proyectos, de su nueva vida fuera de la pequeña pantalla y hasta de sus gustos televisivos.

Belen Esteban rodeada de patatas de bolsas de su propia marca. GTRES

- He comentado que venía a entrevistarte y la gente se nota que te tiene cariño, algo que hace unos años igual no pasaba, ¿qué crees que ha cambiado?

Aunque suene mal, siempre me he sentido muy querida por la gente. Es verdad que mis jefes siempre me dicen "media España te odia y media España te quiere". Que te quiera media España creo que es mucho, ¿no? Me siento muy querida por todo el mundo. Hay alguno que no puede verme y lo entiendo, pero yo me siento muy querida.

- ¿Cómo es tu vida fuera de la televisión?

Súper feliz y súper tranquila. Me he dedicado a mí, a los míos, a mi familia y a mi madre, que es lo que más importa ahora mismo.

- Te has acercado al mundo streamer, vienes de la Kings, ¿notas que la gente te tiene en estima en ese mundillo?

A Ibai vamos, yo le adoro.

- Tienes un nuevo mercado entre la gente joven.

La gente joven me ha sorprendido mucho. Pensaba que no estaba en la gente joven, que era más de un público mayor, a los que adoro, pero la gente joven me han dado unas muestras de cariño que no te lo imaginas.

- Eres un meme internacional. Hasta los anglosajones usan tu cara y te llaman "la mujer que usan los españoles cuando te cancelan".

Me lo han mandado.

- Incluso con el anuncio de Sánchez se llena todo de memes contigo.

Me lo han dicho. A mí me encantan los memes. Me da igual. Yo soy feliz.

- Ser un meme en el Siglo XXI es como trascender.

Está muy bien que te lo hagan.

- ¿Ves Telecinco?

Sí, veo Telecinco, veo algunas cosas. No todo. Supervivientes me encanta. Creo que es el mejor reality, a parte de Gran Hermano que vuelve, me encanta.

- ¿Existe ese veto a Sálvame en Mediaset?

Yo estoy contratada por mis jefes y no tengo ni idea de cómo va eso. Sinceramente.

- Supervivientes marca un buen dato precisamente con Terelu y Carmen Borrego, personajes del mundo Sálvame.

Sálvame va a estar siempre, quieran o no va a estar siempre.

- Es un programa que ha quedado en el imaginario colectivo. Hay días que sois tendencia en X sin estar en emisión.

Eso será por algo, ¿no?

- Se hablaba mucho, por ejemplo, el día que del anuncio de la enfermedad de Kate Middleton de la que hubieseis montado. ¿Echas de menos eso?

Lo de Kate... cuando me enteré de que se había metido alguien a ver sus informes me pareció... pero si hubiera habido Sálvame hubiéramos hablado de ello, por supuesto la hubiera apoyado, y creo que Sálvame ha sido un programa revolucionario lo seguirá siendo.

- ¿Volvería a la televisión? Estuviste a punto de volver en RTVE...

Me gusta entretener a la gente.

- ¿En qué programa te ves? ¿Un Masterchef?

Ahora mismo me veo con mi productora, con lo que vamos a hacer. Con el canal Quickie y el programa Ni que fuéramos Sálvame [un programa que sólo se podrá ver en plataformas].

- ¿Qué te ha dado y qué ha quitado la televisión?

La tele me ha quitado estar con los míos y me ha dado muchos alegrías. Ser quien soy, por ejemplo. Por eso ahora estoy recuperando cosas que antes no podía hacer.

- ¿Podrá igualar alguien lo que ha sido Sálvame?

No, nunca. Sálvame es un programa icónico.

- Como experta en televisión, ¿cómo ves el fichaje de Broncano por RTVE?

Uy, no me voy a meter.

- ¿Es más difícil llevar una empresa de gazpachos o una mala tarde en Sálvame?

Llevar una empresa es complicado porque hay gente a tus espaldas que viven de la empresa pero Sálvame también ha sido muy complicado, sobre todo porque quieres hacer que la gente te vea y se entretenga y eso es muy complicado, ningún programa puede hacer eso.