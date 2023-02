Bertín Osborne se calienta como nunca tras las críticas a una de sus últimas fotos en Instagram

Hace unos días, el cantante Bertín Osborne pidió ayuda a su comunidad para encontrar a su perro Thor, un pastor alemán de dos años que se perdió por la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y Finca La Soledad.

Para ello, Osborne compartió una foto en la que se puede ver al animal con un collar con las púas para adentro, algo por lo que recibió bastantes menajes en Instagram.

Ahora, el cantante ha compartido un vídeo para dar las gracias a todas las personas que se han preocupado por su perro desaparecido, al que aún no ha encontrado pero parece estar cerca de hacerlo, y ha respondido a las críticas por el collar de púas.

Concretamente ha respondido a una señora que le dijo que le había puesto a su perro "un collar de pinchos para educarlo". El cantante ha explicado que no son pinchos, que son eslabones que no pinchan y que tienen unas puntas que van para afuera "ese día no sé por qué se volverían para dentro". "Lo que pasa que la ignorancia es muy atrevida", ha apostillado.

"Por qué se llevan esos collares, para que usted lo sepa, señora ignorante. Primero, para que no se estropeé el pelo, porque hay muchos veterinarios que dicen que las correas de cuero le estropean el pelo del cuello a los perros. Segundo porque hace año y medio tenía a un Mastín de la calle que entraba y le mordía el cuello y se tiraba al cuello de los perros míos", ha proseguido contando.

Ha añadido que fue por eso porque puso a sus perros ese tipo de collar " para que si entraba ese bicho no se los cargara".

Y ha acabado su mensaje así: "Se lo tengo que explicar a una ignorante como usted. Para que sepa, a ver si aprende, a no decir estupideces y búsquese una vida".