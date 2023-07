Una bilingüe arrasa con su recado a los españoles que intentan hablar inglés y les da vergüenza

La usuaria de TikTok @natalialately, una mexicana que habla inglés a la perfección, está dando muchísimo de qué que hablar al subir un vídeo en el que manda un mensaje a todos aquellos que están aprendiendo un idioma nuevo y tienen vergüenza de hablarlo.

"Tengo un amigo cuyo primer idioma es el español y hace mucho tiempo me pidió que lo corrigiera cuando habla en inglés para que pudiera aprender. Pero se avergüenza mucho cada vez que lo corrijo y dice que se siente tonto", empieza diciendo la usuaria.

"Pero para cualquiera que aprenda otro idioma, ¿te das cuentas de lo inteligente que eres? Estás ampliando tu vocabulario no solo en tu idioma nativo, sino también en uno diferente", destaca.

Y zanja: "Suena cursi, pero deberías estar orgulloso de ti mismo. Todo lo que importa es las veces que lo intentes".

Esas palabras han provocado una multitud de reacciones. Por ejemplo, una usuaria señala: "Me siento tan avergonzada cuando hablo en inglés y me equivoco que poco a poco he dejado de intentarlo".

Otras personas le han respondido: "No lo hagas, sigue. Es muy raro que llegues a sonar como nativo porque no lo eres pero lo importante es que la comunicación sea efectiva".

"La única manera de pulir tu inglés es practicarlo e identificar esos pequeños errores para corregirlos 😊 nadie espera que hables perfecto, confía en ti", dice otro. Y uno más: "Yo trabajo hablando con gente en inglés y me han corregido varias veces, solo me disculpo y sigo como si nada xd".