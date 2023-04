Boliche, de 'Los Serrano', revela con qué ha ganado más dinero: pocos lo imaginan

El personaje de Boliche en la mítica seria 'Los Serrano', interpretado por Andrés de la Cruz, ha revelado en el podcast 'Animales Humanos' con qué trabajo ganaba más dinero "en la época en la que hacía televisión".

"Yo ganaba mucha pasta, y eso que era un personaje secundario, así que imagínate los otros", ha empezado confesando, en referencia a los miembros que formaban esta conocida familia televisiva que dio vida a la serie.

De hecho, también ha asegurado que si no se ha comprado una casa, en el sentido de haberla terminado de pagar entera, es porque no ha querido, dando a entender que, con el dinero adquirido durante esos años, habría podido.

"He tenido suerte porque me he pagado mi casa por cinco años de serie", ha añadido. No obstante, ha asegurado en la entrevista que, a pesar de todo lo adquirido en televisión, "con la música se gana más".

Habla de 'Santa Justa Klan', el grupo musical formado por los personajes más jóvenes de la serie y con el que sacaron varios discos. Ellos eran DVD, Guille, Boliche y Teté, interpretados por Adrián Rodríguez, Andrés de la Cruz, Víctor Elías y Natalia Sánchez.

Al hilo del tema, ha señalado que, "en proporción", se gana mucho más dinero en este mencionado sector. Para terminar, ha contado también que, aunque él siempre tenía el dinero disponible para sus padres, "nunca lo tocaron" y, finalmente, se independizó "pronto", con 21 años.