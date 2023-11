Brutal rifirrafe entre Mamen Mendizábal y Hermann Tertsch tras este tuit de la periodista

Brutal rifirrafe en X entre la periodista Mamen Mendizábal y el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, tras el tuit que la presentadora compartió sobre la visita de Tucker Carlson, el periodista 'ultra' que fue despedido por la Fox, a las concentraciones frente a Ferraz.

Mendizábal no dudó en reaccionar al mensaje que el invitado de Santiago Abascal compartió, con una imagen junto al líder de Vox frente a la sede nacional del PSOE: "Tus mentiras no son bienvenidas, Tucker", aseguró, en un tuit que suma más de 5.000 me gusta.

Pero la cosa no ha quedado ahí y el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch no tardó en reaccionar a la publicación, insultando públicamente a la periodista. "Tonta Mamencilla, tonta", señaló.

"Es lógico que tú que has vivido siempre en la mentira de medios que solo viven de la mentira ataques a cualquier ser libre porque además de tonta eres una triste esclava de lo peor de este país", añadió.

Tonta Mamencilla, tonta. Es lógico que tú que has vivido siempre en la mentira de medios que solo viven de la mentira ataques a cualquier ser libre porque además de tonta eres una triste esclava de lo peor de este país. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) November 15, 2023

Un tuit al que Mamen Mendizábal también ha querido responder y lo ha hecho, con todas las letras. "Tómate otra copa Hermanncillo que de ti hace años que no esperamos nada más. A ver si insultándome consigues que alguien te haga caso", ha sentenciado, en un mensaje que suma más de 1.000 me gusta en la red social.