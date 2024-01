Un estadounidense llega a España, ve 'La isla de las tentaciones' y solo puede decir esto

Si algo le ha sorprendido de España al usuario estadounidense de TikTok Jerónimo Noriega (@jeronimoooo0000) ha sido el famoso programa 'La isla de las tentaciones' en la que una serie de parejas ponen a prueba su fidelidad separándolas en una isla haciéndolas convivir entre lo que llaman tentadores y tentadoras, personas solteras que buscan el amor.

No es para menos, puesto que desde el éxito que tuvo la primera temporada no ha parado hasta entonces. El usuario está viendo la actual (y en emisión) temporada número siete y ha sacado una clara conclusión: "Son los hombres que la están cagando... Es impresionante, si pones alcohol y mujeres y a las novias las dejas en otro sitio, ¿qué crees que va a pasar?".

"Siento que después de esto necesitas terapia, pero soy adicto", ha expresado el estadounidense, algo con lo que están de acuerdo muchos españoles en los comentarios, al volverse adictivo por tener la curiosidad de saber lo que va a pasar en cada comento del reality.

La sensación que ha tenido es que, tras visionar los tres primeros capítulos (unas 7 horas de programa), "esto sí que es un reality, nunca en mi vida me he sentido tan incómodo viendo un programa, pero me encanta".

Muchos usuarios han coincidido en los comentarios que "si ves la primera temporada, flipas", y no es para menos después la famosa historia entre la pareja de Fani y Christofer. Por otro lado, algunos usuarios le han recordado que "solo es un programa, la realidad no es así".