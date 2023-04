Carlos Alsina se entera de qué está haciendo Froilán en Abu Dabi y suelta un comentario demoledor

El periodista Carlos Alsina, presentador de Más de uno en Onda Cero, ha hecho en demoledor comentario al enterarse a qué se va dedicar Felipe Juan Froilán, sobrino del rey Felipe VI, en Abu Dabi.

Alsina ha hablado del asunto durante una conexión en directo en Espejo Público, donde la presentadora, Susanna Griso, ha señalado: "Me he enterado esta mañana, y no lo sabía, de que está trabajando en Abu Dabi para la petrolera oficial del Gobierno".

"Que no se sabía cuál era exactamente su función en Abu Dabi. Y ahora ya sabemos a qué se dedica el nieto del rey, que trabaja en la petrolera", ha añadido Griso.

Y ha sido entonces cuando Alsina ha señalado: "Pues está bien, está bien que haya encontrado un trabajo. Habrá tenido que entregar un currículum presentando cuál es su experiencia laboral, supongo".

"Estamos convencidos de ello", ha apostillado entre risas la propia presentadora.

Todo ello el mismo día en que se ha conocido que la segunda visita del rey emérito a España desde su partida al exilio en agosto de 2020 tendrá lugar la próxima semana, cuando llegará a la ciudad gallega de Sanxenxo.

Don Juan Carlos tiene intención de asistir a una regata de la Copa de España en Sanxenxo el 22 y 23 de abril, según ha adelantado este lunes el diario El Mundo, que precisa que antes de este desplazamiento, que se prolongará durante varios días, acudirá a un almuerzo privado en Londres al que le ha invitado el rey Carlos III, cuya coronación está prevista para el próximo 6 de mayo.

Como en la primera ocasión, Don Juan Carlos ha aprovechado la celebración de una regata en la localidad pontevedresa en la que participará su barco, el 'Bribón', como argumento para justificar su desplazamiento a España, sin que por ahora desde la Casa del Rey se haya indicado si esta vez también habrá una visita al Palacio de la Zarzuela.