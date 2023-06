Este cartel visto en una tienda de bicis es pura MARAVILLA

Tener que cerrar una tienda temporalmente por los motivos que sean (familiares, de salud, etc) supone casi siempre un tremendo trastorno para los dueños, que ven cómo ese imprevisto trastoca sus planes (y quizá también sus cuentas).

Pero, en ocasiones, consiguen que ese 'revés' se convierta en algo casi poético, o como mínimo chocante, gracias a los carteles que colocan en la puerta de sus negocios para avisar a sus clientes de la razón por la que están cerrados.

Un buen ejemplo de ello lo ha recogido en Twitter el usuario @renaixent, que ha publicado una foto del letrero que dejó en la puerta el dueño de una tienda de bicicletas que no podía abrir ese día.

"Cerrado por lesión" se lee en grandes letras mayúsculas. Y, justo debajo, añade: "Siento las molestias ¡¡¡pero yo tengo más!!!. Consultas por WhatsApp". "Un crack el de la tenda de bicicletes 🤣🤘🏾", ha escrito el usuario junto a la imagen.

"Yo iba con la rueda de la bici pinchada y para cambiar y me he encontrado el cartel, me meaba", ha explicado el mismo usuario en otro mensaje.

Pese a todo, en lo relacionado con carteles en las puertas de las tiendas la palma se la llevan algunas librerías que en ocasiones han colocado un letrero con cita de un libro de María José Barrios González.

"Estimados clientes: He salido un momento a pedir la mano de Rosaura, la hija del sastre. Llevo demasiado tiempo solo. Si acepta, huiremos juntos de la ciudad, nos casaremos en la primera iglesia que encontremos en el camino, y tendremos dos hijos. Al mayor lo llamaremos Anselmo, por mi abuelo. De lo contrario volveré en cinco minutos", dice el cartel en cuestión.

Ese letrero ha sido utilizado con mucho éxito en las redes sociales hace años por la librería Casa tomada, en Sevilla.