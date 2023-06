Coloca varios carteles anunciando que alquila un trastero y las frases que usa son una genialidad

Tirar de imaginación puede salir bien o puede salir mal a la hora de intentar vender o alquilar algún producto o local. En algunas plataformas como Wallapop, muchos usuarios tratan de captar la atención de los compradores con algunos anuncios surrealistas.

Pero, en esta ocasión, lo que ha dejado con la boca abierta a mucha gente son los carteles que el propietario de un trastero ha colocado en varios puntos de Barcelona.

El usuario de Twitter @cerni_report ha publicado tres mensajes con un total de 12 anuncios en los que queda más que claro que el dueño del local tiene una imaginación asombrosa.

"Se puede alquilar un trastero o… ALQUILAR UN TRASTERO", ha señalado en el tuit, justo antes de mostrar las genialidades del propietario.

En los anuncios, además de avisar que el trastero tiene 6 metros cuadrados, es de 2,5 metros de alto y está en la ciudad de Barcelona, las frases que acompañan a cada imagen son brutales.

"¿1.547 funkos? Pocos me parecen"; "no rompas con la bici estática, daos un tiempo"; "en la Seguridad Social nunca hay hueco. En tu casa tampoco"; o "es-pa-cito", son algunas de las frases brillantes.

Pero no han sido los únicos: "Casarte te ha llenado un vacío. Literalmente; no eres Pedro Duque pero te mola el espacio; no eres Modric. No vas a encontrar más huecos; o ¿buscando escondite para no ser mesa el 23-J?".

Unos carteles que han dejado alucinando a decenas de personas en Twitter que no han dudado en terminar aplaudiendo: