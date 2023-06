Le manda esta imagen a su madre, le pregunta si sabe quién es y la continuación es ORO

Las conversaciones de WhatsApp han aparecido para cambiarlo la forma de comunicarse, pero, por si fuera poco, también se han convertido en un arma de doble filo por las bromas y los memes que se acaban compartiendo y que terminan en redes sociales.

Algo que le ha ocurrido al usuario de TikTok @diego_alcaide con su madre y que no ha dudado en publicar en la misma red social.

Tras mandarle una fotografía de Hasbulla Magomedovich, personaje mediático ruso, a su progenitora, el protagonista no dudó en preguntarle que si "te acuerdas de esta persona". "Vivía en la Chopera, en Alcobendas", señaló.

Algo a lo que su madre respondió, asegurando que "la verdad es que me suena muchísimo". "Me ha dicho que te conoce. Me lo he encontrado en el museo", detalló él.

Después de que la progenitora justificara que le suena mucho, el usuario volvió a preguntarle si sabía cómo se llamaba. "¿Puede ser que se llame Álvaro? Me parece que es él", contestó.

Un nombre que rápidamente corrigió en un nuevo audio de WhatsApp: "No es Álvaro, es Tomás. ¿No te ha dicho que se llama Tomás? Te he dicho Álvaro, no sé por qué, pero es Tomás", añadió.

Pero la broma terminó pronto, cuando su padre se percató de la broma. "Papá me está diciendo que este es un niño que sale en la tele de Azerbaiyán o de no sé qué de la guerra. Me estás tomando el pelo. Eres gilipollas. Pues es que hay un chico, Tomás, que sí que se parece mucho, la verdad", sentenció.