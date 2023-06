Un colombiano triunfa al contar lo que les pasa a los latinos la primera vez que van a un bar en España

España es uno de los países que más turistas recibe del mundo y, en muchas ocasiones, los choques culturales son de lo más graciosos, sobre todo a la hora de comer productos típicos.

Esto es lo que le ha pasado al tiktoker @el_jonny26 quien, a modo de humor, ha contado qué es lo que les suele pasar a los latinos la primera vez que van a un bar en España. "Parce eso en Colombia no se ve JAJAAJ", reza el título del vídeo.

Y lo que le ha ocurrido es que al ir a pedir la bebida, en este caso un tinto de verano, la camarera le ha puesto dos tapas: una de cortezas de cerdo y otra de cacahuetes. Según ha explicado en el vídeo, los latinos creen que eso lo tienen que pagar y no saben que las tapas que vienen con la bebida no se pagan.

En el vídeo, rodado de forma ficcionada, se puede ver la conversación que ha mantenido con la camarera. "Yo sólo pedí una bebida, esto no lo pedí yo", le dice. "No, tranquilo. El tinto de verano viene con el aperitivo. Aquí tienes", responde la camarera.

"Yo vengo de Colombia y sé que si me pone eso después me lo va a cobrar por otro lado. Muchas gracias", le comenta a la hostelera, que le dice que en España es así, con el mismo precio y que si no le gusta esa tapa se la pueden cambiar.

"No sabía que en España regalaban la comida con la bebida me voy a pedir otra para irme ya cenado a casa", sentencia en el vídeo.