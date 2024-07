Comparte su experiencia en un hotel de un pueblo de Sicilia y termina con este aplaudido mensaje

La periodista María Alba (@maria_alba_m) ha contado su experiencia en un pequeño hotel de Acireale, un pueblo de Sicilia, que le ha dado para dejar una conclusión compartida miles de veces y que es para reflexionar.

"Estoy en un hotel de solo 5-6 habitaciones en un pueblo de Sicilia. La dueña nos ha traído el desayuno, recién hecho, de un 'pastificcio' del pueblo de al lado", ha expresado al inicio del tuit, que cuenta con más de 41.000 'me gusta' en apenas unos días (y subiendo).

También ha contado una pequeña conversación que tuvieron, en el que la periodista le preguntó por la hora a la que debían salir del hotel para hacer 'check out'. "A la que queráis", le respondió. Con solo una frase ha dejado una conclusión para enmarcar: "Dejaos de Airbnb en los centros de las ciudades".

Hay cientos de comentarios de usuario pidiendo información sobre el hotel para tenerlo en cuenta una vez vayan a Sicilia. El usuario @ChaveEnVela la considera afortunada. "Estaría bien que pensaras en que no todos tienen tu suerte. Si tuvieras una enfermedad ambiental, o intolerancias y alergias, o un bebé, lo del hotel no sería viable: es apartamento o nada", le ha achacado. María ha respondido de forma clara: "He ido a hoteles con mi hijo desde que tenía cuatro meses, así que no sé de qué me hablas".