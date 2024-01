Compra 400 gramos de gambas congeladas y se indigna por lo que le pasa después

El creador de contenido y usuario de TiKTok @pez.salvaje, conocido por sus vídeos sobre alimentos y cocina, además de su famoso "que tengas un día super fenomenal", ha mostrado su indignación por lo que le ha pasado después de comprar y comprar 400 gramos de gamas congeladas.

"Hace tiempo que me pasa, las he comprado para hacerlas al ajillo porque tengo que catar un vino blanco, las he descongelado y las he echado y sueltan una espuma muy rara", ha expresado en el vídeo, que ya cuenta con 1.200 'me gusta' y subiendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La prueba de oro que ha hecho ha sido comprobar el peso de las gamas ya con el aceite y el ajo puesto, es decir, ya finalizado. "Tenía 400 gramos, le he echado bastante aceite y dos dientes de ajo, y han acabado pesando... ¡268 gramos", ha afirmado.

"No me jorobes", ha dicho acto seguido. "Aun echándole aceite, ajo, perejil y pimentón y pesa mucho menos este pedazo de plato, me han tangado totalmente con las gamas", ha expresado, aclarando que incluso pesaría menos si no le hubiera echado todos esos ingredientes.

"Me han dado un palo que no veas", ha concluido. Los usuarios, también sorprendidos, han llegado a una opinión clara: "Pagamos el hielo (y el agua) a precio de oro".