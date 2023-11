Compra una "caja sorpresa" y llega una pieza de coche: el desenlace al intentar venderlo es tremendo

La usuaria de TikTok @sotirules ha publicado un vídeo relatando lo que le ha ocurrido con un chatarrero tras intentar venderle un catalizador de coche.

"Hay un sitio de cajas sorpresas. Llego a mi casa, abro la que he comprado y pensaba que era un tubo de escape, porque yo de coches no sé absolutamente", ha empezado explicando la joven.

Resulta que "era un catalizador". Como no venía grabado el número de serie para saber a qué tipo de vehículo pertenecía, se lo ha llevado a un chatarrero para venderlo al peso.

"Era un gitano majísimo. Cuando le he llamado por teléfono me ha dicho que el kilo estaba a 30. Perfecto. Digo pues si pesa tres o cuatro kilos, me puedo sacar de 90 a 120 euros", ha manifestado.

Cuando este ha sacado la báscula, se ha quedado alucinando porque "solo" traía una pieza: "Me mira como riéndose de mí y me dice que me puede dar dos o tres euros. Y que (con eso) me está dando el doble por pena".

Y es que el chatarrero se refería a que el kilo estaba a 0,30 céntimos, no a 30 euros. "He hecho el ridículo. Con la poca dignidad que me quedaba, le he dicho que entonces nada y me he llevado el hierro a mi casa", ha concluido para terminar de relatar lo ocurrido.