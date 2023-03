Una concursante de 'OT 2020' cuenta cómo se vivió realmente la pandemia dentro de la Academia

Marzo es un mes que quedará para siempre en el recuerdo de la humanidad. Hace tres años, el mundo entraba en pausa a cuenta de un virus llamado Coronavirus que iba a trastocar los planes de millones de personas.

Una de esas personas que vio cómo su sueño se paralizaba fue Maialen, conocida artísticamente como Chica Sobresalto, concursante de Operación Triunfo 2020. La cantante ha explicado en el podcast de Judith Tiral cómo vivió aquello y qué pasó dentro de la Academia en esos días de marzo tan convulsos.

La creadora de contenido le ha preguntado si fue "traumático" vivir algo así. Maialen ha contado que tuvieron que hacer una gala dentro de la Academia porque los trabajadores de TVE ya no trabajaban: "Nos dijeron que seguramente al día siguiente todo seguiría normal. Eso a mí me parece regulín. Tenían que saber que eso no era así".

El día después de esto, Noemí Galera apareció para leerles que se decretaba el Estado de Alarma: "Yo me piré porque cuando pasan cosas así es como 'no quiero que me abraces'. Se pusieron a llorar y a abrazarse y yo no quería ni llorar ni abrazar. Yo me quería ir".

Ambas han reflexionado sobre la diferencia de vivir la pandemia fuera, donde la gente fue asimilando poco a poco lo que estaba ocurriendo, que ellos dentro del concurso, donde se enteraron de todo de golpe.

"Para cuando llegamos ya estaba todo el mundo encerrado en casa, asustado y aplaudiendo por la ventana", ha sentenciado.