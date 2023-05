El creador de 'La que se avecina' responde a las sonadas palabras de Marcos de Quinto sobre la serie

Alberto Caballero, creador de La que se avecina, ha respondido a Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos, por unas declaraciones que éste hizo sobre la serie y que llevan días dando de qué hablar en las redes sociales.

"Cuando ves series como La que se avecina... ¿quién es el malo? ¡El empresario, el pescadero! Que es insolidario, es egoísta. Todos los males: sólo piensa en él, está con la pistola eléctrica, está explotando a un sudamericano. Todo lo malo lo pones al lado del empresario", afirma De Quinto en el podcast de News To You.

"Y luego tienes un personaje que es el bueno, que es el político, que es tontorrón pero que es bienintencionado. Te vas a Aída y lo mismo. Sistemáticamente en el mundo de la creación han empezado a consolidar arquetipos para que todo la gente en su cabeza empresario lo estén asimilando con personajes que son egoístas", añade.

En opinión de De Quinto "todo esto no sucede por accidente", sino que "está estudiado".

Tras el revuelo provocado por esas palabras, Caballero ha escrito en Twitter: "Marcos, Antonio Recio no es el malo. ¡Es el auténtico héroe español! No has entendido la serie".