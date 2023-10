Cristina Pardo aclara lo que se oyó de verdad al hablar de Israel en directo: "Se lió la mundial"

Cristina Pardo ha querido aclarar este miércoles en Más Vale Tarde "algo que se ha hecho viral por parte de algunas personas relacionadas con la ultraderecha", como el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, cuando un enviado especial de laSexta informaba sobre que Hamás habría decapitado a 40 bebés.

"Ayer en este programa estábamos intentando confirmar que Hamás había decapitado a esos 40 bebés, que como ven y nos acaba de decir este portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército de Israel nunca ha llegado a confirmar", ha empezado diciendo.

Ha añadido que en ese momento entró en directo el corresponsal de laSexta desde Tel Aviv y contó que, según algunos medios, se había producido "esa decapitación": "Y aquí se oyó una frase de fondo".

"Apenas se aprecia lo que se dice y esta gente vinculada con la ultraderecha decidió que esa era yo ordenándole a Iñaki que cortara lo de los bebés y bueno pues se lió la mundial. Me he despertado esta mañana y he alucinado. Iñaki ahora me llama Herodes pero no, no era yo. Yo no estaba ordenándole nada a Iñaki. Yo no decía 'corta lo de los bebés' y la frase que se pronunciaba en este plató es 'mira, él cuenta lo de los bebés'", ha aclarado la presentadora.