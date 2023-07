Cuenta lo que hace en los aeropuertos y arrasa: 200.000 reproducciones y subiendo

La usuaria de Tik Tok Bea Carpio (@bea_carpio_) ha publicado en su perfil de la red social lo que hace cuando viaje en avión. Ahora la joven se ha ido a Bali y no ha duda en revelar lo que ha hecho.

"Si hay algo que me gusta de los aeropuertos y meterme en la dutyfree (tiendas libres de impuestos) y probar todo gratis. Básicamente me he puesto en la cara 500 euros en cremas", afirma.

En el vídeo que ha compartido se ve a la joven probando diversos productos para la cara, las ojeras, etc. "Si el bote vale 1.000 euros esto será como 60", señala Carpio, mientras se pone en el rostro un crema que iba a probar.

Después se han ido a probar varios licores que también estaban disponibles al público. "Está bueno, está pero muy bueno", valora la joven, que no duda en probar todo lo que puede y más.

El vídeo se ha hecho viral en Tik Tok y en los pocos días que lleva en la red social ya ha sido visto más de 200.000 veces.